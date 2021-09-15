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СНГ 15.09.2021 17:17

США, Британия, Норвегия и Финляндия направили корабли и самолёты для слежения за учениями РФ в Арктике

Северный флот сообщил о повышении активности иностранных разведок во время крупного учения РФ в Арктике.

"В период подготовки и проведения учения отмечалась высокая активность сил морской и воздушной разведки иностранных государств, Северо-атлантического альянса, а также его отдельных государств-участников - США, Великобритании, Норвегии", - заявили в пресс-службе Северного флота.

"Самолётами базовой патрульной и разведывательной авиации США, Норвегии и Финляндии выполнено до 17 вылетов в воздушное пространство Баренцева моря и приграничных с Российской Федерацией районов Финляндии", - сказали в штабе флота.

Там отметили, что для усиления морской разведки в Баренцево море, кроме норвежского разведывательного корабля "Марьята", были дополнительно направлены гидрографическое судно "Эхо" и фрегат УРО "Ланкастер" ВМС Великобритании.

Северный флот России 9 сентября заявил о начале крупных маневров в Арктике. В них задействовано около 50 кораблей, 120 самолетов и вертолетов, порядка 8 тыс. военнослужащих. Практические действия сил Северного флота пройдут в акваториях Баренцева, Карского, Чукотского и Восточно-Сибирского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франса-Иосифа, сообщала пресс-служба флота.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]