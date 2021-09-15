ЕС может увеличить помощь третьим странам в рамках борьбы с изменением климата до 25 млрд евро в год

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила увеличить финансовую поддержку третьим странам в их борьбе с изменением климата на 4 млрд евро, что с учетом нынешнего объема поддержки составит более 25 млрд евро ежегодно.
"Если у каждой страны есть свои обязательства, то крупнейшие экономики вроде нас несут особую ответственность перед наименее развитыми и наиболее уязвимыми странами", - заявила председатель Еврокомиссии в ходе своего ежегодного обращения к Европарламенту в среду.
Она напомнила о взятых ранее развитыми странами обязательствах (на конференциях по климату COP в Мехико и Париже - ИФ) выделять менее развитым государствам $100 млрд ежегодно до 2025 года на борьбу с изменением климата и отметила, что Европа их выполняет, выделяя в свою очередь $25 млрд (21,25 млрд евро) в год.
"Мой месседж в том, что Европа готова на большее. Мы предлагаем дополнительные 4 млрд евро в рамках климатического финансирования до 2027 года", - заявила фон дер Ляйен.
При этом она отметила, что ЕС ожидает подобных шагов от США и других партнеров.
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу провел встречу с главой МИД Азербайджана
В Баку состоялась встреча военных финансистов Азербайджана и Беларуси
Спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана отработали заход в тыл условного противника
Кандидат в постпреды США при НАТО в случае утверждения на этот пост отрицательно относится к "Северному потоку 2"
Нафтогаз: цены на газ быстро снизятся после создания Газпромом точки продажи газа на границе Украина-РФ
Российско-европейский аппарат ExoMars смог провести бурение на Марсе на рекордную глубину
В Азербайджане зафиксировано незначительное снижение новых случаев заражения COVID-19
Спутник Лайт зарегистрирован в Иране
ВОЗ высоко оценивает российские показатели в борьбе с COVID-19 - Попова
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
ИВ Товузского района направит почти 540 тыс. манатов на работы по благоустройству
Президент Алиев распорядился выделить 1,12 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на западе Азербайджана
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Микро и Агро кредиты без залога от AccessBank!
Yelo Bank поддержал школьников из села Джоджуг Марджанлы
Банк Республика реализовал специальный проект для детей шехидов и гази
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог