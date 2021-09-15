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Дальнее зарубежье 15.09.2021 18:19

ЕС может увеличить помощь третьим странам в рамках борьбы с изменением климата до 25 млрд евро в год

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила увеличить финансовую поддержку третьим странам в их борьбе с изменением климата на 4 млрд евро, что с учетом нынешнего объема поддержки составит более 25 млрд евро ежегодно.

"Если у каждой страны есть свои обязательства, то крупнейшие экономики вроде нас несут особую ответственность перед наименее развитыми и наиболее уязвимыми странами", - заявила председатель Еврокомиссии в ходе своего ежегодного обращения к Европарламенту в среду.

Она напомнила о взятых ранее развитыми странами обязательствах (на конференциях по климату COP в Мехико и Париже - ИФ) выделять менее развитым государствам $100 млрд ежегодно до 2025 года на борьбу с изменением климата и отметила, что Европа их выполняет, выделяя в свою очередь $25 млрд (21,25 млрд евро) в год.

"Мой месседж в том, что Европа готова на большее. Мы предлагаем дополнительные 4 млрд евро в рамках климатического финансирования до 2027 года", - заявила фон дер Ляйен.

При этом она отметила, что ЕС ожидает подобных шагов от США и других партнеров.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]