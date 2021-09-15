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Дальнее зарубежье 15.09.2021 19:10

Сотни человек эвакуировали на юге Франции из-за наводнений

Наводнения на юге Франции затопили поля и дороги, сотни человек эвакуированы, сообщает в среду агентство Associated Press (AP).

"Я поддерживаю всех жителей, которые пострадали от непогоды, и призываю их быть крайне бдительными в ближайшие дни. Государство отреагирует быстро и объявит о режиме природного бедствия как можно скорее", - заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, после того, как посетил некоторые из пострадавших районов.

Из-за проливных дождей на территории между городами Ним и Монпелье на юге Франции начались наводнения, которые затопили дома и дороги. Ожидается, что дожди могут снова обрушится на область в среду.

Местные власти сообщили, что в районе серьезно повреждена инфраструктура в маленьких городах и деревнях. Закрыты школы и некоторые дороги, включая главное шоссе. Информация о жертвах на данный момент не поступала.

Для помощи пострадавшим было мобилизовано около 900 пожарных.

Наводнения начались после сезона аномальной жары, который привел к множеству пожаров в странах на юге Европы, в том числе во Франции.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НАВОДНЕНИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]