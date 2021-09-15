Сотни человек эвакуировали на юге Франции из-за наводнений

Наводнения на юге Франции затопили поля и дороги, сотни человек эвакуированы, сообщает в среду агентство Associated Press (AP).
"Я поддерживаю всех жителей, которые пострадали от непогоды, и призываю их быть крайне бдительными в ближайшие дни. Государство отреагирует быстро и объявит о режиме природного бедствия как можно скорее", - заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, после того, как посетил некоторые из пострадавших районов.
Из-за проливных дождей на территории между городами Ним и Монпелье на юге Франции начались наводнения, которые затопили дома и дороги. Ожидается, что дожди могут снова обрушится на область в среду.
Местные власти сообщили, что в районе серьезно повреждена инфраструктура в маленьких городах и деревнях. Закрыты школы и некоторые дороги, включая главное шоссе. Информация о жертвах на данный момент не поступала.
Для помощи пострадавшим было мобилизовано около 900 пожарных.
Наводнения начались после сезона аномальной жары, который привел к множеству пожаров в странах на юге Европы, в том числе во Франции.
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу провел встречу с главой МИД Азербайджана
В Баку состоялась встреча военных финансистов Азербайджана и Беларуси
Спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана отработали заход в тыл условного противника
Кандидат в постпреды США при НАТО в случае утверждения на этот пост отрицательно относится к "Северному потоку 2"
Нафтогаз: цены на газ быстро снизятся после создания Газпромом точки продажи газа на границе Украина-РФ
Российско-европейский аппарат ExoMars смог провести бурение на Марсе на рекордную глубину
В Азербайджане зафиксировано незначительное снижение новых случаев заражения COVID-19
Спутник Лайт зарегистрирован в Иране
ВОЗ высоко оценивает российские показатели в борьбе с COVID-19 - Попова
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
ИВ Товузского района направит почти 540 тыс. манатов на работы по благоустройству
Президент Алиев распорядился выделить 1,12 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на западе Азербайджана
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Микро и Агро кредиты без залога от AccessBank!
Yelo Bank поддержал школьников из села Джоджуг Марджанлы
Банк Республика реализовал специальный проект для детей шехидов и гази
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог