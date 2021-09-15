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СНГ 15.09.2021 22:11

Самолет рейса Йошкар-Ола-Москва вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя

Проверка проводится в связи с возвратом самолета "Йошкар-Ола - Москва" в аэропорт вылета, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в среду.

Воздушное судно следовало рейсом 196 и вернулось в аэропорт вылета "в связи с отказом одного из двигателей".

"В 19:45 самолет Bombardier CRJ-100, принадлежащий авиакомпании "РусЛайн", приземлился в аэропорту Йошкар-Ола в штатном режиме. На борту находились 50 пассажиров и три члена экипажа. Пострадавших нет. Самолет повреждений не имеет", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На место выехала следственно-оперативная группа.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]