Самолет рейса Йошкар-Ола-Москва вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя

Проверка проводится в связи с возвратом самолета "Йошкар-Ола - Москва" в аэропорт вылета, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в среду.
Воздушное судно следовало рейсом 196 и вернулось в аэропорт вылета "в связи с отказом одного из двигателей".
"В 19:45 самолет Bombardier CRJ-100, принадлежащий авиакомпании "РусЛайн", приземлился в аэропорту Йошкар-Ола в штатном режиме. На борту находились 50 пассажиров и три члена экипажа. Пострадавших нет. Самолет повреждений не имеет", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На место выехала следственно-оперативная группа.
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