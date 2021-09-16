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АПК 16.09.2021 11:34

Минсельхоз Азербайджана направит на производство посадочных материалов около 1,2 млн манатов

Научно-исследовательский институт фруктоводства и чаеводства при министерстве сельского хозяйства Азербайджана направит на производство посадочных материалов фруктовых деревьев около 1,2 млн манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО Babil Construction and Procurement» подписан соответствующий контракт.

Контракт предусматривает производство безвирусных посадочных материалов фруктовых деревьев инновационным способом.

Сумма контракта - 1млн 199,54 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, ПОСАДКА, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]