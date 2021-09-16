Минсельхоз Азербайджана направит на производство посадочных материалов около 1,2 млн манатов

Научно-исследовательский институт фруктоводства и чаеводства при министерстве сельского хозяйства Азербайджана направит на производство посадочных материалов фруктовых деревьев около 1,2 млн манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО Babil Construction and Procurement» подписан соответствующий контракт.

Контракт предусматривает производство безвирусных посадочных материалов фруктовых деревьев инновационным способом.

Сумма контракта - 1млн 199,54 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков