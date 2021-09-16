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Регион 16.09.2021 15:38

На юге Грузии вновь произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировано в четверг днем на юге Грузии, примерно в 100 км от Тбилиси, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации центра, подземные толчки были зафиксированы в 14:19 по тбилисскому времени (14:19) в регионе Самцхе-Джавахети, в 25 км к востоку от города Ниноцминда, близ села Самеба. Очаг землетрясения находился на глубине 11 км.

Как сообщалось, месяц назад - на рассвете 16 августа точно в этом же месте, у села Самеба, находящемся на границе между регионами Самцхе-Джавахети и Квемо Картли, произошло землетрясение магнитудой 5,1, которое ощущалось и в Тбилиси, после чего там же была зафиксирована серия подземных толчков магнитудами от 4,2 до 3-х с интервалами в несколько дней.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]