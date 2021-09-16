На юге Грузии вновь произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировано в четверг днем на юге Грузии, примерно в 100 км от Тбилиси, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.
По информации центра, подземные толчки были зафиксированы в 14:19 по тбилисскому времени (14:19) в регионе Самцхе-Джавахети, в 25 км к востоку от города Ниноцминда, близ села Самеба. Очаг землетрясения находился на глубине 11 км.
Как сообщалось, месяц назад - на рассвете 16 августа точно в этом же месте, у села Самеба, находящемся на границе между регионами Самцхе-Джавахети и Квемо Картли, произошло землетрясение магнитудой 5,1, которое ощущалось и в Тбилиси, после чего там же была зафиксирована серия подземных толчков магнитудами от 4,2 до 3-х с интервалами в несколько дней.
Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
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