В горах на севере Грузии зафиксировано землетрясение

В Грузии в регионе Рача (север страны, рядом с Россией) в субботу произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщил в субботу национальный центр сейсмического мониторинга. По информации центра, жертв или разрушений не зафиксировано.
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