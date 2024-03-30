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Происшествия 30.03.2024 19:20

В горах на севере Грузии зафиксировано землетрясение

В Грузии в регионе Рача (север страны, рядом с Россией) в субботу произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщил в субботу национальный центр сейсмического мониторинга. По информации центра, жертв или разрушений не зафиксировано.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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