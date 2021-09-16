Carlsberg Azerbaijan с 2022г все производство пива переведет на основе местного ячменя

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan 16 сентября запустил первую производственную линию пива бренда «Хырдалан», производимую из местного ячменя.

«Присутствующий на церемонии запуска новой производственной линии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил, что инвестиции Carlsberg Azerbaijan в производство пива превысили 55 млн манатов», - сообщает министерство экономики.

Генеральный директор «Calrsbeg Azerbaijan» Вечеслав Мальцев, в свою очередь, отметил, что в 2022 году планируется перевести весь производственный процесс из местного ячменя. По его словам, в течение января-июля текущего года инвестиции в развитие предприятия составили 2,5 млн манатов.

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от Баку. Производственная мощность предприятия - 8 млн декалитров в год, в компании работает порядка 250 человек и более 3 тыс. рабочих мест создано в смежных отраслях (поставщики, розничная торговля, гостиничный сектор). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 60 млн манатов. Годовая сумма налоговых платежей в бюджет - около 30 млн манатов. В портфеле компании такие популярные бренды, как Xırdalan, Carlsberg, Балтика, Əfsanə, Kronenbourg 1664 Blanc, Seth&Riley`s Garage и пр.

Б.Рустамбеков