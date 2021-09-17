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Топ-менеджмент оператора киргизского золоторудного месторождения «Кумтор» объявлен в розыск за хищение $200 млн

Руководство канадской компании Centerra Gold Inc. и ЗАО "Кумтор Голд Компани", разрабатывавшее рудник "Кумтор" в Киргизии, объявлено в розыск в рамках коррупционного дела вокруг золоторудного месторождения, сообщает пресс-служба киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) в пятницу.

"Следствием были получены неопровержимые доказательства причастности топ менеджмента канадской компании Centerra Gold Inc. и оператора рудника "Кумтор" - ЗАО "Кумтор Голд Компани", из числа иностранных граждан, к присвоению $200 млн в декабре 2013 года и их выводу на счет иностранной компании под видом фиктивных долговых обязательств", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, по указанному факту следствием были заочно привлечены к уголовной ответственности и объявлены в розыск бывшие президент компании Centerra Gold Inc. Ян Аткинсон, президент и председатель правления ЗАО "Кумтор Голд Компани" Майкл Фишер и Андрей Сазанов, а также вице-президент по финансам ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" Джон Сьютер.

Кумтор - один из крупнейших золотых рудников в Центральной Азии, расположенный в Иссык-Кульской области на севере Киргизии в 60 км от границы с Китаем на высоте более 4 тыс. метров.

Рудник разрабатывало дочернее предприятие канадской компании Centerra Gold Inc. ЗАО "Кумтор Голд Компани". В мае власти Киргизии предъявили компании финансовые претензии на сумму более $3 млрд за нарушение экологического законодательства и ввели на руднике внешнего управляющего в лице Тенгиза Болтурука.

Centerra Gold Inc. имеет активы в Северной Америке, Азии и других регионах. Крупнейшими активами являются Кумтор и рудник Mount Milligan в Канаде. Головной офис компании находится в Торонто. Киргизия через государственное ОАО "Кыргызалтын" владеет почти 26% акций Centerra Gold Inc.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, МЕНЕДЖМЕНТ, РОЗЫСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]