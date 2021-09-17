Топ-менеджмент оператора киргизского золоторудного месторождения «Кумтор» объявлен в розыск за хищение $200 млн

Руководство канадской компании Centerra Gold Inc. и ЗАО "Кумтор Голд Компани", разрабатывавшее рудник "Кумтор" в Киргизии, объявлено в розыск в рамках коррупционного дела вокруг золоторудного месторождения, сообщает пресс-служба киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) в пятницу.
"Следствием были получены неопровержимые доказательства причастности топ менеджмента канадской компании Centerra Gold Inc. и оператора рудника "Кумтор" - ЗАО "Кумтор Голд Компани", из числа иностранных граждан, к присвоению $200 млн в декабре 2013 года и их выводу на счет иностранной компании под видом фиктивных долговых обязательств", - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, по указанному факту следствием были заочно привлечены к уголовной ответственности и объявлены в розыск бывшие президент компании Centerra Gold Inc. Ян Аткинсон, президент и председатель правления ЗАО "Кумтор Голд Компани" Майкл Фишер и Андрей Сазанов, а также вице-президент по финансам ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" Джон Сьютер.
Кумтор - один из крупнейших золотых рудников в Центральной Азии, расположенный в Иссык-Кульской области на севере Киргизии в 60 км от границы с Китаем на высоте более 4 тыс. метров.
Рудник разрабатывало дочернее предприятие канадской компании Centerra Gold Inc. ЗАО "Кумтор Голд Компани". В мае власти Киргизии предъявили компании финансовые претензии на сумму более $3 млрд за нарушение экологического законодательства и ввели на руднике внешнего управляющего в лице Тенгиза Болтурука.
Centerra Gold Inc. имеет активы в Северной Америке, Азии и других регионах. Крупнейшими активами являются Кумтор и рудник Mount Milligan в Канаде. Головной офис компании находится в Торонто. Киргизия через государственное ОАО "Кыргызалтын" владеет почти 26% акций Centerra Gold Inc.
Новый посол Азербайджана в Исламабаде вручил верительные грамоты президенту Пакистана
Chapman Taylor LLP подготовит проект генплана города Джабраил
Азербайджан подаст встречный иск в суде ООН на Армению, обвиняет Ереван в систематической расовой дискриминации азербайджанцев
Такси в Азербайджане в январе-августе удвоили пассажироперевозки
Азербайджан увеличил в январе-августе производство электроэнергии на 7%
VTB Bank (Azerbaijan), РЭЦ и Торгпредство РФ в Азербайджане запустят электронную торговую площадку для бизнеса
Число заражений COVID-19 в мире превысило 227 млн - университет Хопкинса
Минобразования направит 611 тыс. манатов на закупку комплектов мобильного цифрового лабораторного оборудования
В Великобритании начали прививать третьей дозой вакцины от COVID-19
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
ИВ Товузского района направит почти 540 тыс. манатов на работы по благоустройству
Президент Алиев распорядился выделить 1,12 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на западе Азербайджана
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
«Бесплатный звонок» - новая услуга от Bakcell
Микро и Агро кредиты без залога от AccessBank!
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог