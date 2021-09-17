Такси в Азербайджане в январе-августе удвоили пассажироперевозки

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-августе 2021 года составил 744 млн 548,9 тыс. человек, что на 11,8% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В отчетном периоде по железной дороге перевезено 1 млн 533,3 тыс. человек (рост на 0,1%), морским транспортом - 10,4 тыс. человек (спад на 28,8%), воздушным транспортом – 687,2 тыс. человек (рост на 39,9%).
Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-августе 2021 года перевезено 713 млн 578,5 тыс. пассажиров (спад на 8,2%).
При этом автобусами в указанный период перевезено 651 млн 803,9 тыс. пассажиров (спад на 12,9%), такси – 61 млн 774,6 тыс. человек (рост в 2,1 раза).
Бакинский метрополитен, который возобновил работу с 31 мая 2021 года, обслужил 28 млн 739,5 тыс. человек (спад на 55,6%).
Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса COVID-19, в Азербайджане сохраняются определенные ограничения на авиаперевозки.
Кроме этого, в марте 2020 года были приостановлены перевозки по метро, автобусами в регионы страны, существенно ограничены перевозки пассажиров по железной дороге. Пассажироперевозки в метро возобновились 9 мая 2020 года, но из-за роста числа зараженных COVID-19 вновь были прекращены с 4 июля до 14 сентября. Метрополитен вновь возобновил работу с 31 мая 2021 года.
При этом общественный транспорт в Азербайджане по выходным не работает из-за ограничений в рамках борьбы с распространением COVID-19.
Б.Рустамбеков
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