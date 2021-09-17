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СНГ 17.09.2021 15:07

Временное правительство Афганистана не является репрезентативным, но работать с ним нужно - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что работать с временным правительством Афганистана, сформированным талибами, нужно, а вопрос признания необходимо согласовывать по линии ШОС-ОДКБ.

"Движение "талибов", став практически полновластным хозяином страны, сформировало свое правительство, которое взяло на себя ответственность за будущее Афганистана. Это временное правительство, как говорят сами "талибы", и его нельзя назвать реально репрезентативным или инклюзивным, мы ведь здесь не видим представителей других этнических групп. Но, как представляется, работать с ним, конечно, тоже нужно", - сказал Путин, выступая на совместном заседании глав государств-членов ШОС и ОДКБ.

"Что касается признания, то полагаю, согласен с теми, кто высказывался на этот счет, нужно согласовывать нашу позицию по этому вопросу", - добавил Путин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]