Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Международной федерацией астронавтики – премьер

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Международной федерацией астронавтики, заявил премьер-министр Али Асадов на встрече с делегацией во главе с президентом Международной федерации астронавтики Паскалем Эренфройдом в пятницу.

«Стороны подчеркнули историческое значение проведения в Баку Международного конгресса астронавтики в 2023 году», - говорится в сообщении кабинета министров.

Асадов отметил, что Азербайджан создал благоприятные условия для проведения конгресса на самом высоком уровне, говорится в информации.

«На встрече также были обсуждены работы по восстановлению на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, была подчеркнута важная роль космических спутников в этом процессе», - подчеркивает кабмин.

Э.Шафиев