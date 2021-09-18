Обнаружен еще один ген, определяющий течение COVID-19

Ученые из Германии и России выявили ген, непосредственно связанный с иммунной системой и влияющий на тяжесть течения COVID-19, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".
Речь идет о гене, кодирующем белок главного комплекса гистосовместимости HLA (Human Leukocyte Antigen). Эти белки связываются с фрагментами других белков, как синтезирующихся в самом организме, так и чужеродных, и показывают (презентируют) их иммунным клеткам.
Проанализировав гены HLA из образцов 435 переболевших COVID-19 взрослых пациентов из Германии, Испании и Швейцарии, исследователи выяснили, что носители генного варианта HLA-C*04:01 вдвое чаще попадают на ИВЛ по сравнению с остальными.
Этот ген встречается у 13-19% немцев, 15% испанцев и 16% жителей Швейцарии.
При моделировании способности разных HLA связывать пептиды коронавируса этот генный вариант вошел в десятку худших.
Из-за плохого связывания, считают ученые, иммунный ответ организма запаздывает, и вирус успевает размножиться до критических концентраций, соответственно, вирусная нагрузка повышалась в первые, самые важные дни после заражения. А к моменту госпитализации болезнь продолжает поддерживаться воспалительными и аутоиммунными механизмами, уже запущенными вирусом.
Издание отмечает, что по данным компьютерного моделирования, полученными другими исследователями, к тяжелому течению коронавирусной инфекции предрасполагает наличие еще одного генного варианта - HLA-B*46:01, однако в европейской популяции он практически отсутствует, хотя в Азии встречается у 17% населения.
Как сообщалось, ранее уже были найдены некоторые генетические факторы, влияющие на течение COVID-19, в том числе вариант генной конфигурации на третьей хромосоме, доставшийся Homo sapiens от неандертальцев.
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