Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0014 RUR   0.0234 GBR   2.3463 TRY   0.1992

Цена на нефть

16.09 $/bbl   WTI 72.61 0.0 Brent 75.67 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 18.09.2021 08:58

Обнаружен еще один ген, определяющий течение COVID-19

Ученые из Германии и России выявили ген, непосредственно связанный с иммунной системой и влияющий на тяжесть течения COVID-19, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Речь идет о гене, кодирующем белок главного комплекса гистосовместимости HLA (Human Leukocyte Antigen). Эти белки связываются с фрагментами других белков, как синтезирующихся в самом организме, так и чужеродных, и показывают (презентируют) их иммунным клеткам.

Проанализировав гены HLA из образцов 435 переболевших COVID-19 взрослых пациентов из Германии, Испании и Швейцарии, исследователи выяснили, что носители генного варианта HLA-C*04:01 вдвое чаще попадают на ИВЛ по сравнению с остальными.

Этот ген встречается у 13-19% немцев, 15% испанцев и 16% жителей Швейцарии.

При моделировании способности разных HLA связывать пептиды коронавируса этот генный вариант вошел в десятку худших.

Из-за плохого связывания, считают ученые, иммунный ответ организма запаздывает, и вирус успевает размножиться до критических концентраций, соответственно, вирусная нагрузка повышалась в первые, самые важные дни после заражения. А к моменту госпитализации болезнь продолжает поддерживаться воспалительными и аутоиммунными механизмами, уже запущенными вирусом.

Издание отмечает, что по данным компьютерного моделирования, полученными другими исследователями, к тяжелому течению коронавирусной инфекции предрасполагает наличие еще одного генного варианта - HLA-B*46:01, однако в европейской популяции он практически отсутствует, хотя в Азии встречается у 17% населения.

Как сообщалось, ранее уже были найдены некоторые генетические факторы, влияющие на течение COVID-19, в том числе вариант генной конфигурации на третьей хромосоме, доставшийся Homo sapiens от неандертальцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]