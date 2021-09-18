Иран и Азербайджан обсудили ситуацию на дороге Горус-Гафан

Посол Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави встретился с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, говорится в сообщении посольства ИРИ в Азербайджане.
"На встрече были обсуждены текущие изменения в регионе, в особенности новая ситуация в приграничных районах Азербайджана и Армении, новые транспортные условия на дороге Горус-Гафан, а также другие связанные с этим вопросы", - отмечается в сообщении.
А.Салаева
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