Иран и Азербайджан обсудили ситуацию на дороге Горус-Гафан

Посол Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави встретился с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, говорится в сообщении посольства ИРИ в Азербайджане.

"На встрече были обсуждены текущие изменения в регионе, в особенности новая ситуация в приграничных районах Азербайджана и Армении, новые транспортные условия на дороге Горус-Гафан, а также другие связанные с этим вопросы", - отмечается в сообщении.

А.Салаева