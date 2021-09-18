Исследователи отправляются к месту крушения парома Estonia

Эстонские исследователи в субботу отправляются на судне RS SENTINEL к месту крушения парома Estonia, унесшего жизни сотен пассажиров и членов экипажа.

"Мы готовились к исследовательской экспедиции три месяца и потому настроены оптимистично", - заявил перед отплытием из нидерландского порта Эмсхафен руководитель экспедиции, глава фонда SA Mare Liberum Маргус Курм (Margus Kurm).

Путь от порта до гибели парома занимает около двух суток, сообщил бывший государственный прокурор Курм, который ранее уже занимался выяснением причин гибели судна Estonia.

Он отметил, что экспедиция намерена выяснить семь основных вопросов, в том числе причины отделения визира от корпуса парома, планируют изучить повреждения на правом борту и объекты, находящиеся в месте катастрофы.

Всего в экспедиции примут участие 46 человек, среди них 18 членов экипажа корабля и шесть представителей СМИ предполагается. Погружения в зависимости от погоды и морских условий займут 10 дней.

Экспедиция арендовала ходящее под мальтийским флагом судно RS SENTINEL, принадлежащее немецкой компании RS OFFSHORE, руководителем и собственником которой является Курт Роде. Судно адаптировано для подводных и водолазных работ и оснащено современным оборудованием и техникой.

Экспедиция проводится по инициативе родственников погибших на пароме Estonia, учредивших фонд SA Mare Liberum.

Собранные в ходе двухнедельной экспедиции данные будут проанализированы проживающим в Сингапуре научным экспертом польского происхождения Анджеем Ясиновски (Andrzej Jasionowski), главой SophusQuorum, специализирующейся на экспертизе морских аварий. Ранее он уже проводил различные исследования причин гибели Estonia.

Паром Estonia затонул в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. На его борту находились 989 пассажиров и членов экипажа. Были спасены только 138 человек, один из которых позже умер в больнице. Погибли и пропали без вести 852 человека, обнаружены тела лишь 94 погибших. Катастрофа является кораблекрушением с самым большим числом жертв в Балтийском море в мирное время. Эстонско-шведско-финляндская межправительственная комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы стало отвалившееся в условиях сильного шторма запорное устройство носового визора.

Новые исследования обстоятельств гибели парома проводятся в связи с появлением дополнительных данных о гибели парома в показанном в конце сентября 2020 года норвежском документальном пятисерийном фильме "Estonia - находка, которая изменит все", созданному на стриминговой платформе Discovery. В нем, в частности, говорится об обнаружении в корпусе судна повреждения размером 4 на 1,2 метра, о котором в ранее проведенных расследованиях не упоминалось.

Обнаружение пробоины подтверждает версию о том, что к гибели Estonia привело не только вышедшее из строя и отвалившееся запорное устройство, но и дыра в корпусе, которая ускорила крушение. Ранее власти стран, которые принимали участие в расследовании катастрофы, опровергали эти утверждения, сообщала шведская газета Aftonbladet.

Гибель парома вызвала много вопросов и породила различные версии уже в первые дни после крушения судна. Появились предположения о столкновении с подводной лодкой, о перевозке российского оружия на его борту, взрыве на борту судна, попытке утопить якобы находившийся на борту грузовик с секретным грузом, доставшимся от покинувших Эстонию российских вооруженных сил и т.п. У многих вызвал недоумение и поспешно заключенный договор между Эстонией, Финляндией и Швеций о могильном покое погибших, запрещающий любые погружения и исследования в районе гибели парома, а также о захоронении останков судна песком или бетоном (что не было выполнено).

В последнее время родственники погибших неоднократно поднимали в правительственных и судебных инстанциях вопрос о необходимости дополнительного расследования причин гибели парома и необходимости новых погружений к останкам судна. Но все их требования отклонялись со ссылками на закон о покое погибших.

Однако после показа документального фильма правительство Эстонии приняло решение начать расследование ранее не задокументированных фактов и предложило принять в нем участие Швеции и Финляндии.