Китай провел военные учения близ Тайваня

Пекин второй раз за месяц провел военно-морские и воздушные учения на территории к юго-западу от Тайваня, сообщает Bloomberg со ссылкой на Командование восточного театра Народно-освободительной армии Китая.
В командовании пояснили, что цель учений, проведенных в пятницу, - "улучшить интегрированный оперативный потенциал на территории к юго-западу от Тайваня".
В китайской армии предупредили, что подобные учения в дальнейшем "будут проводить регулярно" в связи с напряженной ситуацией в Тайваньском проливе и необходимостью поддерживать безопасность суверенитета.
Как сообщалось, Народно-освободительная армия Китая в середине августа также провела военные учения с боевыми стрельбами в ряде районов возле юго-западного и юго-восточного побережья острова Тайвань.
Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.
Этот вопрос является одним из самых чувствительных в отношениях США и Китая. Так, в начале августа администрация президента США Джо Байдена одобрила первую продажу оружия Тайваню, потенциальную сделку оценивают в $750 млн.
В Баку состоялась встреча военных моряков Азербайджана и России
Представители ВВС Азербайджана примут участие в фестивале "Технофест-2021" в Стамбуле
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских музыкантов с Днем национальной музыки
Азербайджан и Всемирная таможенная организация обсудили развитие международной торговли
Тестовый пуск демонстрационного образца двигателя многоразовой одноступенчатой ракеты запланирован на октябрь - "Роскосмос"
Литовский завод удобрений Achema из-за цен на газ работает только одним цехом аммиака из двух
Житель Ростовской области пытался напасть на детей с ножом
В Азербайджане зафиксирован рост новых случаев COVID-19
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
ИВ Товузского района направит почти 540 тыс. манатов на работы по благоустройству
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Nar наградил абитуриентов набравших на вступительных экзаменах самые высокие баллы
Льготные микрокредиты от Yelo Bank до 12 месяцев
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог