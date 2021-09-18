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Дальнее зарубежье 18.09.2021 14:26

Китай провел военные учения близ Тайваня

Пекин второй раз за месяц провел военно-морские и воздушные учения на территории к юго-западу от Тайваня, сообщает Bloomberg со ссылкой на Командование восточного театра Народно-освободительной армии Китая.

В командовании пояснили, что цель учений, проведенных в пятницу, - "улучшить интегрированный оперативный потенциал на территории к юго-западу от Тайваня".

В китайской армии предупредили, что подобные учения в дальнейшем "будут проводить регулярно" в связи с напряженной ситуацией в Тайваньском проливе и необходимостью поддерживать безопасность суверенитета.

Как сообщалось, Народно-освободительная армия Китая в середине августа также провела военные учения с боевыми стрельбами в ряде районов возле юго-западного и юго-восточного побережья острова Тайвань.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Этот вопрос является одним из самых чувствительных в отношениях США и Китая. Так, в начале августа администрация президента США Джо Байдена одобрила первую продажу оружия Тайваню, потенциальную сделку оценивают в $750 млн.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]