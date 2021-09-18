В Мельбурне произошли беспорядки, сотни человек задержаны

В Мельбурне в субботу произошли столкновения между противниками введения строгих ограничительных мер из-за COVID-19 и сотрудниками полиции: несколько полицейских ранены, сотни протестующих арестованы, сообщают западные СМИ.
Полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые устроили марш в пригороде Мельбурна, несмотря на то, что жителям запрещено выходить из дома без уважительной причины. В итоге более 200 участников акции протеста задержаны.
Как сообщает пресса, ссылаясь на местную полицию, шесть сотрудников поступили в больницы с ранениями: они пострадали, когда попытались помешать группе из сотен хулиганов.
"Сегодня мы увидели группу протестующих, которые собрались не для того, чтобы отстаивать свои свободы, а просто чтобы вступить в стычки с полицией", - приводят СМИ слова начальника полиции штата Виктория Марка Галлиота.
Как отмечается, полиция предприняла усилия для того, чтобы ограничить доступ демонстрантов к центру города во избежание инцидентов. Тогда участники марша переместились в другие районы города.
По данным СМИ, полицейские в целом смогли предотвратить похожие демонстрации в Сиднее. Как сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс, в этом городе задержали около 20 демонстрантов.
Протесты городах Австралии вспыхнули на фоне продления там крайне строгого режима локдауна. Так, в Мельбурне действует уже шестой по счету карантин с начала пандемии. В Сиднее локдаун длится уже свыше двух месяцев.
Ранее власти Австралии успешно справлялись со сдерживанием коронавируса COVID-19. Однако теперь это удается сложнее, в частности, из-за распространения более заразного варианта "дельта".
Всего в Австралии с начала пандемии COVID-19 выявили 84 тыс. заражений, более 1,1 тыс. инфицированных скончались.
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