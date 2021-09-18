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Оборона 18.09.2021 15:38

В минометных подразделениях ВС Азербайджана продолжается интенсивная боевая подготовка

В соответствии с планом на 2021 год, в минометных подразделениях азербайджанской армии продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"В ходе занятий отрабатываются упражнения по занятию подразделениями огневых позиций и развертыванию командно-наблюдательных пунктов. Минометные установки приводятся в боевое положение в требуемые сроки, выполняются боевые стрельбы по намеченным и внеплановым целям. Задействованный в учениях личный состав точным огнем уничтожает цели", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]