В минометных подразделениях ВС Азербайджана продолжается интенсивная боевая подготовка

В соответствии с планом на 2021 год, в минометных подразделениях азербайджанской армии продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"В ходе занятий отрабатываются упражнения по занятию подразделениями огневых позиций и развертыванию командно-наблюдательных пунктов. Минометные установки приводятся в боевое положение в требуемые сроки, выполняются боевые стрельбы по намеченным и внеплановым целям. Задействованный в учениях личный состав точным огнем уничтожает цели", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

А.Салаева