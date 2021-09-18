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18.09.2021 16:14

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских музыкантов с Днем национальной музыки

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила на своей странице в Instagram публикацию, посвященную Дню национальной музыки.

В публикации говорится: "18 сентября - День национальной музыки. С уважением чту светлую память выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева, дни рождения которых сегодня мы отмечаем. Азербайджанский народ по праву гордится целой плеядой выдающихся композиторов, дирижеров, исполнителей, внесших свой вклад в развитие и популяризацию нашей национальной музыкальной культуры. Спасибо всем музыкантам, которые сохраняя приверженность уникальному наследию предшественников, обогащают нашу музыку новыми голосами, исполнениями и подходами. Желаю всем вам неиссякаемого вдохновения, энергии, творческих успехов и достижений!"

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]