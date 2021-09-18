Явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму России составляет 73-80% - ЦИК

Явка на онлайн-голосованиина выборах в Госдуму России в семи регионах страны составляет от 73% до 80%, сообщил член Центризбиркома Павел Андреев.

"Явка по дистанционному электронному голосованию (...) порядка 73-80% по разным регионам", - сказал Андреев в информационном центре ЦИК РФ в субботу.

Согласно утвержденному ЦИК РФ порядку, онлайн-голосование проводится с 08:00 мск 17 сентября до 20:00 мск 19 сентября. Принять участие в ДЭГ могут жители Москвы и Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей.

В столице голосование проходит на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной Центризбиркомом России совместно с Минцифры и "Ростелекомом".