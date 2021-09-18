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СНГ 18.09.2021 18:48

Явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму России составляет 73-80% - ЦИК

Явка на онлайн-голосованиина выборах в Госдуму России в семи регионах страны составляет от 73% до 80%, сообщил член Центризбиркома Павел Андреев.

"Явка по дистанционному электронному голосованию (...) порядка 73-80% по разным регионам", - сказал Андреев в информационном центре ЦИК РФ в субботу.

Согласно утвержденному ЦИК РФ порядку, онлайн-голосование проводится с 08:00 мск 17 сентября до 20:00 мск 19 сентября. Принять участие в ДЭГ могут жители Москвы и Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей.

В столице голосование проходит на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной Центризбиркомом России совместно с Минцифры и "Ростелекомом".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]