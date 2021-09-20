Стрельба в Перми - беда для всей страны, будет сделано все для расследования - Путин

Правоохранительные органы сделают все для расследования причин стрельбы в Пермском госуниверститете, а региональные и федеральные власти окажут поддержку семьям погибших и пострадавшим, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Начать хочу со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми", - сказал президент РФ на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.
При этом президент отметил, что "никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях".
"Это - огромная беда не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны", - подчеркнул Путин.
"Правоохранительные органы сделают все необходимое, чтобы расследовать это ужасное преступление, выяснить причины случившегося, а региональные и федеральные власти предпримут все необходимые действия, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших ребят", - добавил он.
Утром в понедельник студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате, по уточненным данным Минздрава РФ, погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Доступ на территорию вуза закрыт.
В связи с трагедией губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днем траура по погибшим при стрельбе. Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), в котором произошла стрельба, также сообщил о трауре в вузе. В связи с трагедией власти Прикамья отменили 20 сентября занятия в школах, техникумах и колледжах региона. Власти региона выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при стрельбе в вузе, раненым - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
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