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СНГ 20.09.2021 17:46

Стрельба в Перми - беда для всей страны, будет сделано все для расследования - Путин

Правоохранительные органы сделают все для расследования причин стрельбы в Пермском госуниверститете, а региональные и федеральные власти окажут поддержку семьям погибших и пострадавшим, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Начать хочу со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми", - сказал президент РФ на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

При этом президент отметил, что "никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях".

"Это - огромная беда не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны", - подчеркнул Путин.

"Правоохранительные органы сделают все необходимое, чтобы расследовать это ужасное преступление, выяснить причины случившегося, а региональные и федеральные власти предпримут все необходимые действия, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших ребят", - добавил он.

Утром в понедельник студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате, по уточненным данным Минздрава РФ, погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Доступ на территорию вуза закрыт.

В связи с трагедией губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днем траура по погибшим при стрельбе. Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), в котором произошла стрельба, также сообщил о трауре в вузе. В связи с трагедией власти Прикамья отменили 20 сентября занятия в школах, техникумах и колледжах региона. Власти региона выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при стрельбе в вузе, раненым - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]