Баку и Белград обсудили сотрудничество в области энергетики

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович в понедельник встретилась с послом Азербайджана в Белграде Кямилем Хасиевым.

«Стороны обсудили сотрудничество двух стран в области энергетики, в частности в сфере газоснабжения, «зеленой энергии», инвестиций в область возобновляемых источников энергии (ВИЭ)», - говорится в информации ведомства, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

На встрече обсуждались вопросы активизации сотрудничества в сфере энергетики и горнодобывающей промышленности, а также возможность подписания нового меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики.

Михайлович подчеркнула, что Сербия рассчитывает получать газ из Азербайджана. «Мы также хотим расширять и активизировать сотрудничество в области ВИЭ», - сказала она.

«Сербия и Азербайджан - две дружественные страны, наши отношения основаны на прочном стратегическом партнерстве. Мы хотим еще больше улучшить текущее сотрудничество и, помимо газоснабжения, сотрудничать в вопросах «зеленой энерги»», - сказал Хасиев.

Э.Шафиев