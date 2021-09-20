Баку и Белград обсудили сотрудничество в области энергетики

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович в понедельник встретилась с послом Азербайджана в Белграде Кямилем Хасиевым.
«Стороны обсудили сотрудничество двух стран в области энергетики, в частности в сфере газоснабжения, «зеленой энергии», инвестиций в область возобновляемых источников энергии (ВИЭ)», - говорится в информации ведомства, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
На встрече обсуждались вопросы активизации сотрудничества в сфере энергетики и горнодобывающей промышленности, а также возможность подписания нового меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики.
Михайлович подчеркнула, что Сербия рассчитывает получать газ из Азербайджана. «Мы также хотим расширять и активизировать сотрудничество в области ВИЭ», - сказала она.
«Сербия и Азербайджан - две дружественные страны, наши отношения основаны на прочном стратегическом партнерстве. Мы хотим еще больше улучшить текущее сотрудничество и, помимо газоснабжения, сотрудничать в вопросах «зеленой энерги»», - сказал Хасиев.
Э.Шафиев
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