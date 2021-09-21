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Макроэкономика 21.09.2021 22:12

Правительство Белоруссии планирует рост ВВП в 2022г на 2,9%, рассчитывает на опережающий рост экспорта

Правительство Белоруссии планирует рост ВВП в 2022 году на 2,9%, основным фактором роста экономики должен стать опережающий рост экспорта, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко.

"Темп роста ВВП в 2022 году составит 102,9%, реально располагаемые доходы денежные доходы населения планируются на уровне 102%. Инвестиции в основной капитал должны вырасти на 3,3%, экспорт товаров и услуг должен увеличиться на 6,3%", - сказал Головченко на заседании правительства во вторник.

Фрагмент выступления премьер-министра распространила его пресс-служба.

По его словам, "главными факторами роста белорусской экономики в 2022 году должны стать опережающий рост внешнего спроса, который должен дать вклад в рост ВВП 1,8 процентного пункта, и сбалансирование наращивание внутреннего потребления без излишнего давления на финансовый и валютный рынок".

"Минэкономики рассчитало, что прогнозы развития внешних рынков дают нам основания нарастить валютную выручку на $2,7 млрд. При этом основной прирост должен быть обеспечен за счет наращивания физических объемов экспорта", - подчеркнул Головченко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВВП, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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