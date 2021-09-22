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Дальнее зарубежье 22.09.2021 10:16

Глава британского МИД призовет Россию и Китай к единому подходу к афганским талибам

Международное сообщество должно выработать единый подход к движению "Талибан" во избежание превращения Афганистана в базу террористов, заявит на заседании глав МИД пяти постоянных членов СБ ООН министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Канцелярия британского МИД сообщила, что Трасс заявит: "Если мы не хотим, чтобы Афганистан превратился в убежище для глобального террора, то международное сообщество, включая Россию и Китай, должно действовать как единое целое в своем взаимодействии с "Талибан".

Дипломат призовет постоянных членов Совбеза к тому, чтобы их внешняя политика "была практически сфокусирована и направлена на укрепление сети экономических и дипломатических партнерских отношений, подкрепленных прочными связями в области безопасности".

По мнению Трасс, "у "пятерки" есть четкие общие интересы в поддержании стабильности в нестабильных регионах для предотвращения терроризма и обеспечения безопасности своих граждан".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АФГАНИСТАН, РОССИЯ, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]