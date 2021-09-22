Глава британского МИД призовет Россию и Китай к единому подходу к афганским талибам

Международное сообщество должно выработать единый подход к движению "Талибан" во избежание превращения Афганистана в базу террористов, заявит на заседании глав МИД пяти постоянных членов СБ ООН министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Канцелярия британского МИД сообщила, что Трасс заявит: "Если мы не хотим, чтобы Афганистан превратился в убежище для глобального террора, то международное сообщество, включая Россию и Китай, должно действовать как единое целое в своем взаимодействии с "Талибан".
Дипломат призовет постоянных членов Совбеза к тому, чтобы их внешняя политика "была практически сфокусирована и направлена на укрепление сети экономических и дипломатических партнерских отношений, подкрепленных прочными связями в области безопасности".
По мнению Трасс, "у "пятерки" есть четкие общие интересы в поддержании стабильности в нестабильных регионах для предотвращения терроризма и обеспечения безопасности своих граждан".
Главу МИД Хорватии в октябре ждут с визитом в Азербайджане
Азербайджанские и турецкие саперы очистили в Карабахе около 12 тыс. га от мин и неразорвавшихся снарядов
Байрамов обсудил с Нуланд ситуацию на Южном Кавказе и договоренности по Карабаху
Газпром нефть подала заявку на геологическое изучение Усть-Енисейского участка в Енисейском заливе Карского моря
АБР улучшил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2021г до 2,2%
Кабмин Азербайджана утвердил новые требования к деятельности учебных заведений в условиях сохранения карантина из-за COVID-19
Число заражений COVID-19 в мире превысило 229,5 млн - университет Хопкинса
Экологический фонд Джеффа Безоса выделит $1 млрд в 2021г на природоохранительную деятельность
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Специальные кредитные условия для нефтяников от ВТБ Азербайджан
Состоялось внеочередное общее собрание членов Caspian Energy Club.
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии