Азерсу направит более 55 млн манатов на реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Сальян

АО «Азерсу» направит свыше 55 млн манатов на работы по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Сальян.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт Азерсу подписал с ООО «North West Construction».

Стоимость договора – 55 млн 474 тыс. 319,25 манатов.

Работы будут профинансированы за счет государственных капитальных вложений.

ООО North West Construction основано в 2007 г.

Среди крупных проектов компании: строительство дороги к городу Товуз и оросительного водопровода в этом же городе, торгового центра Ganja, гипермаркетов и распределительного центра Bravo, табачной фабрики в г.Сумгайыт.

ООО NWC также участвовало в проектах по строительству башен Порт Баку, жилого комплекса Порт Баку, ж/к Knights Bridge в Белом городе, отелей Baku Boulevard, Baku Intourist и Pik Palace Shahdag.

Компания занимается строительством и проектированием промышленных объектов, многофункциональных строений и комплексов, дорог, мостов, тоннелей и других элементов транспортной инфраструктуры, созданием систем водоснабжения и канализации, а также выполнение энергетических проектов.

Кроме того, NWC предоставляет услуги по менеджменту проектов.

Н.Аббасова