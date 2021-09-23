Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.99 RUR   0.0233 GBR   2.3187 TRY   0.1962

Цена на нефть

22.09 $/bbl   WTI 72.23 1.74 Brent 76.19 1.83

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 23.09.2021 12:54

Азерсу направит более 55 млн манатов на реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Сальян

АО «Азерсу» направит свыше 55 млн манатов на работы по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Сальян.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт Азерсу подписал с ООО «North West Construction».

Стоимость договора – 55 млн 474 тыс. 319,25 манатов.

Работы будут профинансированы за счет государственных капитальных вложений.

ООО North West Construction основано в 2007 г.

Среди крупных проектов компании: строительство дороги к городу Товуз и оросительного водопровода в этом же городе, торгового центра Ganja, гипермаркетов и распределительного центра Bravo, табачной фабрики в г.Сумгайыт.

ООО NWC также участвовало в проектах по строительству башен Порт Баку, жилого комплекса Порт Баку, ж/к Knights Bridge в Белом городе, отелей Baku Boulevard, Baku Intourist и Pik Palace Shahdag.

Компания занимается строительством и проектированием промышленных объектов, многофункциональных строений и комплексов, дорог, мостов, тоннелей и других элементов транспортной инфраструктуры, созданием систем водоснабжения и канализации, а также выполнение энергетических проектов.

Кроме того, NWC предоставляет услуги по менеджменту проектов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРСУ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КОНТРАКТ


Похожие новости


Азерсу затратит более 19 млн манатов на строительство систем канализации и водоснабжения на проспекте Бабек Азерсу в 2017г выполнило работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации почти на 640 млн манатов Азерсу в 2014г выполнило строительно-монтажных работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации на 703,5 млрд манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]