Добыча нефти в США будет расти, несмотря на ограничение капвложений публичными производителями - IHS

Добыча нефти в США в следующем году увеличится на 800 тыс. баррелей в сутки (б/с), прогнозируют эксперты Bank of America (BofA).
В этом случае Штаты станут страной с самым быстрым ростом производства нефти вне ОПЕК+, пишет газета Financial Times.
На долю частных компаний, зачастую являющихся менее крупными, чем их публичные конкуренты, придется более половины роста добычи в США в 2022 году, полагает аналитик IHS Markit Рауль ЛеБлан.
Цены на нефть находятся выше отметки $70 за баррель, благодаря чему производство на большинстве сланцевых месторождений является прибыльным. Однако многие из крупных публичных представителей сектора обещали своим акционерам ограничить капиталовложения. Эти компании, активно привлекавшие средства в период сланцевого бума, столкнулись с серьезными потерями в период падения цен на нефть.
Частные компании в Штатах, в том числе Endeavor Energy Resources и Tap Rock Resources, активнее вводят в строй новые буровые установки в этом году, отмечают эксперты. Количество действующих нефтегазовых установок в стране на данный момент более чем в два раза выше, чем годом ранее.
"Частным компаниям не по душе вся эта дисциплина в плане капиталовложений. Для них текущая ситуация является окном возможностей, - говорит ЛеБлан. - Они думают: вот наш шанс, и мы им воспользуемся, поскольку, возможно, это наш последний, наилучший шанс".
Сланцевый бум позволил США обойти Саудовскую Аравию и Россию и стать крупнейшим в мире производителем нефти, однако пандемия коронавируса привела к падению спроса и обвалу цен, что вынудило американские компании сократить добычу с пикового уровня 2019 года в 13 млн б/с до 11,1 млн б/с к концу 2020 года.
Согласно прогнозу министерства энергетики США, добыча нефти в стране начнет расти этой осенью после устранения последствий урагана "Ида" и достигнет порядка 12,2 млн б/с к концу 2022 года.
Расходы, связанные с бурением в сланцевом секторе США, в 2021 году составят порядка $65 млрд и увеличатся до более $80 млрд в следующем году, ожидает ЛеБлан.
Рост добычи в Штатах скажется на балансе спроса и предложения на мировом рынке, смягчив опасения экспертов, связанные с возможным дефицитом поставок, отмечают в BofA. Эксперты банка, однако, полагают, что даже в случае быстрого наращивания добычи американскими компаниями, цены на нефть останутся выше $70 за баррель в следующем году и могут подняться до $100 за баррель.
Байрамов подтвердил готовность Азербайджана к нормализации отношений с Армении при соблюдении Ереваном принципов международного права
Президент Алиев поручил улучшить жилищные условия членов семей-шехидов и инвалидов Карабаха, проживающих в Нахчыване
Генпрокуроры Азербайджана, РФ и Армении обсудили реализацию трехсторонних заявлений по Карабаху
COVID-19, скорее всего, начал распространяться в США еще в сентябре 2019 года - ученые КНР
В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19, 24 человека скончались
Дефицит чипов в 2021г обойдется автопроизводителям в $210 млрд - AlixPartners
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Отношения Турции и США находятся не в лучшем состоянии, ситуация с C-400 тому пример - Эрдоган
Украинский парламент принял закон о деолигархизации
SEC запросила у нескольких десятков компаний больше информации о влиянии изменения климата на их деятельность
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Объявлены победители первого национального конкурса «CEO Award Azerbaijan»
Nar обеспечил первоклассников школ в Тартаре и Физули школьными принадлежностями
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии