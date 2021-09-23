Добыча нефти в США будет расти, несмотря на ограничение капвложений публичными производителями - IHS

Добыча нефти в США в следующем году увеличится на 800 тыс. баррелей в сутки (б/с), прогнозируют эксперты Bank of America (BofA).

В этом случае Штаты станут страной с самым быстрым ростом производства нефти вне ОПЕК+, пишет газета Financial Times.

На долю частных компаний, зачастую являющихся менее крупными, чем их публичные конкуренты, придется более половины роста добычи в США в 2022 году, полагает аналитик IHS Markit Рауль ЛеБлан.

Цены на нефть находятся выше отметки $70 за баррель, благодаря чему производство на большинстве сланцевых месторождений является прибыльным. Однако многие из крупных публичных представителей сектора обещали своим акционерам ограничить капиталовложения. Эти компании, активно привлекавшие средства в период сланцевого бума, столкнулись с серьезными потерями в период падения цен на нефть.

Частные компании в Штатах, в том числе Endeavor Energy Resources и Tap Rock Resources, активнее вводят в строй новые буровые установки в этом году, отмечают эксперты. Количество действующих нефтегазовых установок в стране на данный момент более чем в два раза выше, чем годом ранее.

"Частным компаниям не по душе вся эта дисциплина в плане капиталовложений. Для них текущая ситуация является окном возможностей, - говорит ЛеБлан. - Они думают: вот наш шанс, и мы им воспользуемся, поскольку, возможно, это наш последний, наилучший шанс".

Сланцевый бум позволил США обойти Саудовскую Аравию и Россию и стать крупнейшим в мире производителем нефти, однако пандемия коронавируса привела к падению спроса и обвалу цен, что вынудило американские компании сократить добычу с пикового уровня 2019 года в 13 млн б/с до 11,1 млн б/с к концу 2020 года.

Согласно прогнозу министерства энергетики США, добыча нефти в стране начнет расти этой осенью после устранения последствий урагана "Ида" и достигнет порядка 12,2 млн б/с к концу 2022 года.

Расходы, связанные с бурением в сланцевом секторе США, в 2021 году составят порядка $65 млрд и увеличатся до более $80 млрд в следующем году, ожидает ЛеБлан.

Рост добычи в Штатах скажется на балансе спроса и предложения на мировом рынке, смягчив опасения экспертов, связанные с возможным дефицитом поставок, отмечают в BofA. Эксперты банка, однако, полагают, что даже в случае быстрого наращивания добычи американскими компаниями, цены на нефть останутся выше $70 за баррель в следующем году и могут подняться до $100 за баррель.