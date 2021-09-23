Генсек ООН в СБ ООН призвал государства больше работать над защитой от климатических изменений

Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг призвал государства делать больший вклад для предотвращения климатических изменений и поддержания международной стабильности и безопасности.
"Перед конференцией ООН по климату необходимы более решительные действия в защиту от климатических изменений, чтобы сохранить международную стабильность и безопасность. Окно возможности предотвратить наихудшие последствия изменения климата быстро закрывается", - заявил он, выступая на заседании СБ ООН.
Генсек ООН также добавил, что последствия климатических изменений особенно сильны, когда накладываются на прошлые или происходящие в данный момент конфликты.
"Совершенно очевидно, что изменение климата и неэффективное управление окружающей средой увеличивают риски", - отметил Гутерриш.
"Угрозы четкие и действительные. Но пока еще не поздно принять меры", - указал он.
Конференция ООН по изменению климата 2021 года - COP26 - станет 26-й по счету конференцией Организации Объединенных Наций климатическим изменениям. Она состоится в Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года под председательством Соединенного Королевства.
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