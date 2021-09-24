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Карабах 24.09.2021 02:18

Главы МИД РФ и Франции в Нью-Йорке обсудили Карабах

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ив Ле Дриан во время встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН выразили обоюдный настрой на работу по стабилизацию обстановки в Карабахе, сообщает МИД РФ.

"Выражен обоюдный настрой на дальнейшую работу в деле стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что "затронут ряд других региональных сюжетов, представляющих взаимный интерес".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛАВРОВ, ФРАНЦИЯ, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]