Главы МИД РФ и Франции в Нью-Йорке обсудили Карабах

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ив Ле Дриан во время встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН выразили обоюдный настрой на работу по стабилизацию обстановки в Карабахе, сообщает МИД РФ.

"Выражен обоюдный настрой на дальнейшую работу в деле стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что "затронут ряд других региональных сюжетов, представляющих взаимный интерес".