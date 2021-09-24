Главы МИД РФ и Франции в Нью-Йорке обсудили Карабах

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ив Ле Дриан во время встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН выразили обоюдный настрой на работу по стабилизацию обстановки в Карабахе, сообщает МИД РФ.
"Выражен обоюдный настрой на дальнейшую работу в деле стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что "затронут ряд других региональных сюжетов, представляющих взаимный интерес".
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