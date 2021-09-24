Президент Алиев призвал международные энергетические компании осуществлять инвестиции в проекты ВИЭ в Карабахе и Зангезуре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал международные энергетические компании вкладывать инвестиции в проекты «зеленой энергии» в Карабахе и Восточном Зангезуре, освобожденных от армянской оккупации.

«В настоящее время доля возобновляемой энергии (ВИЭ) в общем производстве энергии в Азербайджане составляет 17%. Наша цель - к 2030 году довести эту цифру до 30%. Подписаны контракты с тремя крупными международными энергетическими компаниями о вложении инвестиций в строительство в предстоящие 3-4 года трех ветряных и солнечных электростанций, общая мощность которых составит 700 мегаватт», - сказал Алиев, выступая на 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, один из проектов будет реализован в регионе Восточный Зангезур, освобожденного от армянской оккупации во время 44-дневной войны осенью 2020 года. «Это будет солнечная электростанция мощностью 240 мегаватт (инвестором является компания BP, сумма инвестиций составит $200 млн – ИФ) станет крупнейшим на освобожденных территориях Азербайджана проектом вложения прямых иностранных инвестиций. Я призываю и другие международные энергетические компании к инвестированию в проекты «зеленой энергии» на освобожденных территориях Азербайджана», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что он объявил освобожденные Карабах и Восточный Зангезур зоной «зеленой энергии». «Освобожденные территории Азербайджана обладают подтвержденным энергетическим потенциалом возобновляемой энергии, составляющим 7200 мегаватт солнечной и 2000 мегаватт ветряной энергии», - отметил он.

Президент добавил, что Азербайджан ратифицировал Парижское соглашение по климату, добровольно взял на себя обязательство по снижению до 2030 года уровня эмиссий газов, создающих тепловой эффект, на 35%. «Наряду с этим, в рамках Парижского соглашения мы изучаем возможности определения условных целей на 2050 год», - подчеркнул азербайджанский лидер.

А.Азизов