Инвесторы ждут роста мировых цен на сырье на фоне сокращения предложения

Инвесторы всё больше уверены в том, что мировая тенденция к сокращению выбросов углерода ударит по производству сырья, что в свою очередь приведет к росту цен на сырьевых рынках, пишет газета The Wall Street Journal.

Многие производители, в числе которых, например, нефтекомпании Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., ограничили расходы на новое производство в связи с призывами инвесторов минимизировать ущерб для окружающей среды. При этом инвестиции в добычу снижались в течение нескольких лет на фоне слабости цен на сырьевые товары и фокуса на возвращение денег акционерам, говорят аналитики.

Теперь же ожидается, что расходы на разработку и производство нефти и газа вырастут в ближайшие годы, но останутся ниже уровней 2019 года и примерно на 40%-50% ниже рекордного показателя за 2014 год, свидетельствуют данные консалтинговой компании Rystad Energy.

Ожидания сбоя поставок и восстановления спроса уже приводят к росту затрат на сырьевые материалы для потребителей и компаний и усиливают тревоги инвесторов по поводу растущей инфляции. Некоторые аналитики все еще ожидают, что ограничение предложения будет способствовать росту цен.

На фоне недавнего подъема цен индекс сырьевых товаров может продемонстрировать самый существенный годовой подъем за три десятилетия, согласно FactSet.

Так, цены на природный газ за последнее время достигли максимума за семь с половиной лет и могут продолжить рост, если холодные температуры в течение зимнего периода приведут к увеличению спроса, полагают инвесторы.

Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке промышленных металлов, необходимых для производства электромобилей и строительства домов. Цены на медь в мае достигли исторических максимумов, что отчасти было связано с перебоем в поставках и отсрочкой реализации проектов в связи с опасениями по поводу их ущерба для окружающей среды.

Поскольку крупным компаниям становится все труднее находить новые источники получения сырья, некоторые из них инвестируют крупные средства в переработку использованных материалов и методы экологически чистого производства.

При этом многие опасаются увеличивать расходы на добычу в связи с тем, что ранее рост предложения уже приводил к падению цен на сырье.

Одной из причин, по которой инвесторы в особенности ждут роста цен на металлы, включая медь, алюминий и литий, являются ожидания роста спроса в связи с активной реализацией проектов в сфере "зеленой" энергетики.