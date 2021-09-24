Баку поднялся на 105-ое место в рейтинге крупнейших финансовых центров мира

Баку прибавил две позиции и занял 105-ое место в рейтинге крупнейших финансовых центров мира, который раз в полгода публикует финансовая консалтинговая компания Z/Yen Group Ltd.
Нью-Йорк продолжает оставаться на лидирующей позиции. Он обгоняет Лондон, занимающий второе место, на 22 пункта, свидетельствуют данные индекса Global Financial Centres Index (GFCI).
При этом на третью строчку поднялся Гонконг, отстающий от британской столицы на 24 пункта. За ним с разницей в один пункт следуют Сингапур, Сан-Франциско (поднялся сразу на семь позиций), Шанхай (упал с третьего места весной), Лос-Анджелес и Пекин.
Далее идет Токио, а топ-10 замыкает Париж, который продвинулся вверх в списке сразу на 15 мест.
Москва переместилась вверх на семь позиций и теперь занимает 50-е место (между Тель-Авивом и Калгари). При этом Санкт-Петербург опустился сразу на 22 строки - до 110-й позиции.
Казахский Нур-Султан поднялся на три строчки - до 75-го места, Алма-Ата - на восемнадцать и теперь находится на 83-м месте.
Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 30-м по счету). В этот раз в него вошли 116 городов: по сравнению с весенним списком добавились Кигали (столица Руанды) и Лагос (столица Нигерии). Последний рейтинг был составлен на основе опроса свыше 12,86 тыс. респондентов.
А.Азизов
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