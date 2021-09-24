Минфин Азербайджана закупит серверное и сетевое оборудование для BMİS на 1 млн манатов

Министерство финансов Азербайджана закупит серверное и сетевого оборудование у ООО «SİNAM».
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, соответствующий контакт ведомство заключило с компаний, он предусматривает закупку серверного и сетевого оборудования для обеспечения деятельности Системы управления бюджетной информацией (BMİS).
Сумма контракта – 999,318 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
Глава МИД Азербайджана поднял перед ООН вопрос о финансировании терроризма со стороны Армении
Алиев отмечает решающую роль спецназа Азербайджана в победе над Арменией в Карабахе осенью 2020 года
Премьер Хан поручил уделять особое внимание отношениям с Азербайджаном – пакистанский министр
Власти Азербайджана с 1 октября смягчают карантин из-за COVID-19, возобновляют работы кинотеатры и развлекательные центры для детей
«Дельта» - последний агрессивный вариант COVID-19, в дальнейшем пандемия должна пойти на спад, считает американский ученый
В Азербайджане небольшой суточный спад новых случаев COVID-19, 21 человек скончался
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Иран очень скоро вернется к переговорам по СВПД - глава МИД
Боррель заявляет о недопустимости хакерских атак на ЕС со стороны группы Ghostwriter
Совет Безопасности РФ обсуждает вопросы строительства Союзного государства
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Bakcell и «ASAN Məktub» поздравили детей по случаю нового учебного года
Yelo Bank поддержал школьников Гянджи
Составлен первый электронный словарь языка жестов в Азербайджане
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии