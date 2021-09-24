Минфин Азербайджана закупит серверное и сетевое оборудование для BMİS на 1 млн манатов

Министерство финансов Азербайджана закупит серверное и сетевого оборудование у ООО «SİNAM».

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, соответствующий контакт ведомство заключило с компаний, он предусматривает закупку серверного и сетевого оборудования для обеспечения деятельности Системы управления бюджетной информацией (BMİS).

Сумма контракта – 999,318 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков