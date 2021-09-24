Глава комитета начальников штабов ВС США призывает подумать об обмене с РФ наблюдателями на учениях

США нужно подумать о том, чтобы расширять контакты с Россией по военной линии, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

По данным агентства Associated Press, такую точку зрения он высказал журналистам после завершения поездки по странам Европы.

"Главный американский военачальник заявил, что США следует поискать способы расширения контактов по военной линии с Россией. В частности, речь могла бы идти о том, чтобы допускать наблюдателей на военные учения друг и друга", - пишет агентство.

"Нам нужно разработать такой подход и такие механизмы, которые бы позволили сделать ситуацию более предсказуемой, повысить доверие и стабильность. Это нужно, чтобы стороны верно оценивали ситуацию, и чтобы снизить риск войны между ведущими державами", - сказал Милли.

"Речь идет о важнейшей задаче, и я буду пытаться ее решить", - добавил он.

Говоря о возможности обмена наблюдателями на учениях, Милли отметил: "Возможно, в итоге мы на такое не пойдем, однако нужно хотя бы подумать об этом варианте".

Американский генерал пояснил, что на данном этапе контакты с РФ по военной линии проходят только на самом высоком уровне: помимо Милли, этим занимаются глава Пентагона, командующий силами НАТО в Европе. По мнению Милли, США следует подумать о целесообразности разрешить контакты с РФ и для военачальников более низкого уровня.

"Таким образом, к примеру, командующие ВМС США могли бы контактировать, чтобы избегать конфликтных ситуаций в море", - пишет Associated Press со ссылкой на Милли.

Он не стал отвечать на вопросы о содержании его переговоров с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, которые состоялись ранее на этой неделе в Хельсинки.