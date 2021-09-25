В азербайджанской армии завершилось распределение призывников по воинским частям

24 сентября на заседании комиссии с участием начальников главных управлений, управлений Министерства обороны Азербайджана и уполномоченных офицеров Генерального штаба был обсужден вопрос распределения призывников с целью комплектования воинских частей азербайджанской армии, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

"Распределение призывников по воинским частям осуществлялось абсолютно прозрачно при помощи специального программного обеспечения с учетом экстерриториального принципа", - отмечается в сообщении.

В оборонном ведомстве также сообщили, что в работе комиссии приняли участие представители Службы государственной безопасности и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

А.Салаева