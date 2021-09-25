В азербайджанской армии завершилось распределение призывников по воинским частям

24 сентября на заседании комиссии с участием начальников главных управлений, управлений Министерства обороны Азербайджана и уполномоченных офицеров Генерального штаба был обсужден вопрос распределения призывников с целью комплектования воинских частей азербайджанской армии, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
"Распределение призывников по воинским частям осуществлялось абсолютно прозрачно при помощи специального программного обеспечения с учетом экстерриториального принципа", - отмечается в сообщении.
В оборонном ведомстве также сообщили, что в работе комиссии приняли участие представители Службы государственной безопасности и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.
А.Салаева
В Пекине назвали сфабрикованными обвинения против финдиректора Huawei
Эстонская Enefit Green вложит 85 млн евро в строительство ветропарка на 75 МВт в Литве
Volvo хочет полностью отказаться от кожи для обивки салонов автомобилей к 2030 году
В Азербайджане вновь зафиксировано снижение новых случаев COVID-19
В Кабардино-Балкарии могут ужесточить правила восхождения на Эльбрус
Француз Тардиф сменил Фазеля на посту президента Международной федерации хоккея
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Эстония продлевает в Литве миссию беспилотников для борьбы с потоком нелегальных мигрантов из Беларуси
Путин: выборы прошли открыто и в строгом соответствии с законом
Аэропорт на Канарских островах закрыли из-за извержения вулкана
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Bakcell и «ASAN Məktub» поздравили детей по случаю нового учебного года
Yelo Bank поддержал школьников Гянджи
Составлен первый электронный словарь языка жестов в Азербайджане
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии