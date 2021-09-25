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Внешняя политика 25.09.2021 19:13

Глава МИД Азербайджана провел встречу с представителями еврейской общины США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с представителями Американского еврейского комитета (AJC) и Коалиции американских еврейских организаций, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

"В ходе встречи была достигнута договоренность о развитии сотрудничества между правительством Азербайджана и еврейской общиной США, состоялся обмен мнениями о дальнейших перспективах будущего взаимодействия", - отмечается в сообщении.

Глава МИД предоставил участникам встречи подробную информацию о традициях толерантности и мультикультурализма в Азербайджане. Он отметил, что в стране, большинство населения которой составляют мусульмане, представители других религий, в том числе христиане и иудеи, живут в условиях добрососедства и взаимопонимания.

Министр подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение установлению тесных связей с еврейскими общинами всего мира. По его словам, в республике функционируют синагоги, еврейские школы и культурные центры.

В рамках встречи стороны также обменялись мнениями о последней ситуации в регионе Южного Кавказа, Отечественной войне Азербайджана и ее последствиях. Байрамов проинформировал участников встречи о масштабных реставрационных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от армянской оккупации территориях, рассказал о целенаправленном разрушении Арменией инфраструктуры и культурно-исторических памятников во время оккупации.

В свою очередь, представители AJC выразили азербайджанскому правительству признательность за доброе отношение, внимание и заботу о еврейской общине. Было отмечено, что многовековое существование в Азербайджане еврейской общины придало дополнительный импульс развитию прочного партнерства между Азербайджаном и Израилем.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах развития отношений между Азербайджана с США.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]