В Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД Азербайджана и генсека ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

"В ходе встречи стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и ООН, будущей деятельности и другим вопросам повестки дня. Глава МИД поздравил Гутерриша с избранием на пост генсека ООН. Затем стороны обсудили последнюю ситуацию в регионе", - отмечается в сообщении.

Байрамов отметил, что освобождение территорий Азербайджана от оккупации создало возможность для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе неукоснительного соблюдения принципов международного права. Он также предоставил информацию о ситуации на освобожденных территориях, масштабных разрушениях, совершенных Арменией в период оккупации, а также о минировании территории страны.

Министр подчеркнул, что Армения до сих пор отказывается предоставить какую-либо информацию о 4 тысячах азербайджанцев, пропавших без вести во время I Карабахской войны.

В свою очередь, генсек ООН высоко оценил инициативы глобального значения, выдвинутые президентом Азербайджана в качестве председателя Совета Безопасности в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Он также высоко оценил работу, проделанную в Азербайджане для реализации Целей устойчивого развития, и выразил заинтересованность ООН в дальнейшем углублении сотрудничества с Азербайджаном в этом направлении.

Гутерриш также отметил важность инициированной президентом Азербайджана специальной сессии Генеральной ассамблеи, посвященной борьбе с пандемией COVID-19.

Генсек ООН подчеркнул важность ликвидации гуманитарных последствий армяно-азербайджанского конфликта и обеспечения прочного мира и безопасности в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам повестки дня ООН, представляющим взаимный интерес.

А.Салаева