Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9961 RUR   0.0234 GBR   2.3335 TRY   0.1939

Цена на нефть

23.09 $/bbl   WTI 73.30 1.07 Brent 77.25 1.06

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 26.09.2021 09:50

В Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД Азербайджана и генсека ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

"В ходе встречи стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и ООН, будущей деятельности и другим вопросам повестки дня. Глава МИД поздравил Гутерриша с избранием на пост генсека ООН. Затем стороны обсудили последнюю ситуацию в регионе", - отмечается в сообщении.

Байрамов отметил, что освобождение территорий Азербайджана от оккупации создало возможность для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе неукоснительного соблюдения принципов международного права. Он также предоставил информацию о ситуации на освобожденных территориях, масштабных разрушениях, совершенных Арменией в период оккупации, а также о минировании территории страны.

Министр подчеркнул, что Армения до сих пор отказывается предоставить какую-либо информацию о 4 тысячах азербайджанцев, пропавших без вести во время I Карабахской войны.

В свою очередь, генсек ООН высоко оценил инициативы глобального значения, выдвинутые президентом Азербайджана в качестве председателя Совета Безопасности в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Он также высоко оценил работу, проделанную в Азербайджане для реализации Целей устойчивого развития, и выразил заинтересованность ООН в дальнейшем углублении сотрудничества с Азербайджаном в этом направлении.

Гутерриш также отметил важность инициированной президентом Азербайджана специальной сессии Генеральной ассамблеи, посвященной борьбе с пандемией COVID-19.

Генсек ООН подчеркнул важность ликвидации гуманитарных последствий армяно-азербайджанского конфликта и обеспечения прочного мира и безопасности в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам повестки дня ООН, представляющим взаимный интерес.

А.Салаева

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]