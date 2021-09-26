Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе - Кремль

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии, с территории Идлиба по-прежнему продолжается террористическая активность, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия" (ВГТРК) Песков напомнил, что Путин и Эрдоган проявили политическую волю и нашли переговорные потенциалы для того, чтобы договориться по Идлибу.

"Договоренности были достигнуты. К сожалению, с тех территорий продолжается террористическая активность. Это неприемлемо, это опасно. Это мешает процессу урегулирования в Сирии. Все это, наверняка, будет на повестке дня", - сказал Песков.

В ближайшее время Россию с рабочим визитом посетит президент Турции.

"Президенты наших двух стран имеют, действительно, весьма доверительные рабочие, такие вот очень хорошие и предрасполагающие к серьезным переговорам отношения", - сказал Песков.