Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе - Кремль

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии, с территории Идлиба по-прежнему продолжается террористическая активность, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия" (ВГТРК) Песков напомнил, что Путин и Эрдоган проявили политическую волю и нашли переговорные потенциалы для того, чтобы договориться по Идлибу.
"Договоренности были достигнуты. К сожалению, с тех территорий продолжается террористическая активность. Это неприемлемо, это опасно. Это мешает процессу урегулирования в Сирии. Все это, наверняка, будет на повестке дня", - сказал Песков.
В ближайшее время Россию с рабочим визитом посетит президент Турции.
"Президенты наших двух стран имеют, действительно, весьма доверительные рабочие, такие вот очень хорошие и предрасполагающие к серьезным переговорам отношения", - сказал Песков.
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