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Регион 26.09.2021 15:16

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе - Кремль

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии, с территории Идлиба по-прежнему продолжается террористическая активность, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия" (ВГТРК) Песков напомнил, что Путин и Эрдоган проявили политическую волю и нашли переговорные потенциалы для того, чтобы договориться по Идлибу.

"Договоренности были достигнуты. К сожалению, с тех территорий продолжается террористическая активность. Это неприемлемо, это опасно. Это мешает процессу урегулирования в Сирии. Все это, наверняка, будет на повестке дня", - сказал Песков.

В ближайшее время Россию с рабочим визитом посетит президент Турции.

"Президенты наших двух стран имеют, действительно, весьма доверительные рабочие, такие вот очень хорошие и предрасполагающие к серьезным переговорам отношения", - сказал Песков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]