Хаос и очереди образовались на некоторых избирательных участках в Берлине

На некоторых избирательных участках в Берлине возникли хаос и очереди из-за нехватки бюллетеней и сотрудников, это, в свою очередь, происходит потому, что одновременно с выборами в городе в воскресенье проходит Берлинский марафон и центральные улицы перекрыты.

Как сообщает телеканал Welt, кое-где на участках недостающие бюллетени пришлось подвозить велокурьерам, многим приходится стоять в длинных очередях и ждать часами.

Пользователи Twitterпишут, что ждать приходится по два часа, многие граждане нервничают и уходят домой, так и не проголосовав. При этом в воскресенье в Берлине одновременно с парламентскими проходят и земельные выборы - граждане выбирают берлинский парламент.

В воскресенье в Германии проходят парламентские выборы, участки закроются в 18:00.