В последний день проходящего в Стамбуле фестиваля "Технофест-2021" военный летчик из Азербайджана выполнил очередной показательный полет, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Перед вылетом была почтена память азербайджанских военнослужащих, погибших в Отечественной войне, был поднят флаг Азербайджанской Республики.

"Показательный полет азербайджанского военного летчика, выполнившего фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом, вызвал восторг гостей, наблюдавших за авиашоу", - отмечается в сообщении.

Отметим, что в рамках четвертого аэрокосмического и технологического фестиваля "Технофест-2021", проходящего в Международном аэропорту Ататюрка, показательные полеты в различные дни выполняли два истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана.

А.Салаева