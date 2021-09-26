В последний день проходящего в Стамбуле фестиваля "Технофест-2021" военный летчик из Азербайджана выполнил очередной показательный полет, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
Перед вылетом была почтена память азербайджанских военнослужащих, погибших в Отечественной войне, был поднят флаг Азербайджанской Республики.
"Показательный полет азербайджанского военного летчика, выполнившего фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом, вызвал восторг гостей, наблюдавших за авиашоу", - отмечается в сообщении.
Отметим, что в рамках четвертого аэрокосмического и технологического фестиваля "Технофест-2021", проходящего в Международном аэропорту Ататюрка, показательные полеты в различные дни выполняли два истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана.
А.Салаева
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