Саммит СНГ в Минске надеются провести в очном формате

В Исполнительном комитете СНГ рассчитывают провести очередное заседание глав государств Содружества в очном формате, заявил председатель Исполкома Сергей Лебедев в понедельник в Минске.
"Мы очень все надеемся, что заседание Совета глав государств пройдет в очном формате. На данный момент пока никто из глав государств не отказался от участия в очном формате в заседании в Минске. И руководство Беларуси, и Исполнительный комитет, расположенный в Минске, конечно же, хотят, чтобы это заседание прошло в очном формате", - отметил Лебедев.
Повестка саммита, по его словам, уже утверждена и согласована с председательствующим в этом году в Совете глав государств президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Главный вопрос, который будут рассматривать главы государств, как мы полагаем, это заявление в связи с 30-летием СНГ, и еще целый ряд вопросов, которые регламентируют наше сотрудничество в политической, гуманитарной, экономической сферах", - сказал Лебедев.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в планах Владимира Путина - очное участие в саммите СНГ в Минске 15 октября.
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