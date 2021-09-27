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СНГ 27.09.2021 11:44

Саммит СНГ в Минске надеются провести в очном формате

В Исполнительном комитете СНГ рассчитывают провести очередное заседание глав государств Содружества в очном формате, заявил председатель Исполкома Сергей Лебедев в понедельник в Минске.

"Мы очень все надеемся, что заседание Совета глав государств пройдет в очном формате. На данный момент пока никто из глав государств не отказался от участия в очном формате в заседании в Минске. И руководство Беларуси, и Исполнительный комитет, расположенный в Минске, конечно же, хотят, чтобы это заседание прошло в очном формате", - отметил Лебедев.

Повестка саммита, по его словам, уже утверждена и согласована с председательствующим в этом году в Совете глав государств президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Главный вопрос, который будут рассматривать главы государств, как мы полагаем, это заявление в связи с 30-летием СНГ, и еще целый ряд вопросов, которые регламентируют наше сотрудничество в политической, гуманитарной, экономической сферах", - сказал Лебедев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в планах Владимира Путина - очное участие в саммите СНГ в Минске 15 октября.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СНГ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]