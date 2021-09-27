Бургомистром Берлина станет экс- министр, уличенная в плагиате

Бургомистром Берлина по итогам земельных выборов, которые прошли в минувшее воскресенье одновременно с парламентскими, станет бывший министр ФРГ по делам семьи и молодежи Франциска Гиффай, которую прежде уличили в плагиате при написании диссертации.

На выборах в парламент Берлина победила социал-демократическая партия Германии с Гиффай во главе списка, она получила 21,4% голосов, у "зеленых" оказалось 18,9%, христианско-демократической партии - 18,1%, "левых" - 14%, правой "Альтернативы для Германии" - 8%, "Свободной демократической партии" - 7,2%.

В июне комиссия Свободного университета Берлина лишила Гиффай докторской степени. Президиум университета единогласно принял такое решение после консультаций и проверки диссертации Гиффей. Перед этим она подала в отставку с поста министра из-за обвинений в плагиате.

Согласно заключению, научная степень была получена Гиффай посредством "введения в заблуждение относительно самостоятельности ее научной работы". В работе были использованы тексты и ссылки других авторов без соответствующих указаний.