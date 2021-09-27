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Дальнее зарубежье 27.09.2021 22:00

Число ежемесячно активных пользователей TikTok превысило 1 млрд

Количество ежемесячно активных пользователей сервиса обмена короткими видео TikTok превысило 1 млрд, говорится в сообщении платформы.

"Приложение TikTok стало любимой частью жизни людей по всему миру благодаря креативности и оригинальности наших авторов", - отмечают в компании.

TikTok, принадлежащая китайской ByteDance Ltd., сообщила, что планирует внедрить функцию более длинных видео, чтобы помочь своим пользователям зарабатывать больше.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: TIKTOK, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]