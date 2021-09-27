Число ежемесячно активных пользователей TikTok превысило 1 млрд

Количество ежемесячно активных пользователей сервиса обмена короткими видео TikTok превысило 1 млрд, говорится в сообщении платформы.

"Приложение TikTok стало любимой частью жизни людей по всему миру благодаря креативности и оригинальности наших авторов", - отмечают в компании.

TikTok, принадлежащая китайской ByteDance Ltd., сообщила, что планирует внедрить функцию более длинных видео, чтобы помочь своим пользователям зарабатывать больше.