Число ежемесячно активных пользователей TikTok превысило 1 млрд

Количество ежемесячно активных пользователей сервиса обмена короткими видео TikTok превысило 1 млрд, говорится в сообщении платформы.
"Приложение TikTok стало любимой частью жизни людей по всему миру благодаря креативности и оригинальности наших авторов", - отмечают в компании.
TikTok, принадлежащая китайской ByteDance Ltd., сообщила, что планирует внедрить функцию более длинных видео, чтобы помочь своим пользователям зарабатывать больше.
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