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Запуск северокорейской ракеты не представляет непосредственной угрозы для США и союзников - Индо-Тихоокеанское командование ВС США

Запуск ракеты КНДР не представляет непосредственной угрозы для военных США, территории страны или ее союзников, заявили в Индо-Тихоокеанском командовании американских ВС (INDOPACOM).

Согласно заявлению, Индо-Тихоокеанское командование США осведомлено о запуске ракеты и "тесно консультируется" с союзниками.

По оценкам американских военных, "это событие (запуск ракеты - ИФ) не представляет непосредственной угрозы для персонала или территории США или для наших союзников".

Между тем, в заявлении отмечается, что запуск ракеты "подчеркивает дестабилизирующее воздействие" незаконной оружейной программы Северной Кореи.

"Приверженность США обороне Республики Корея и Японии остается нерушимой", - добавили военные.

Ранее пуск Северной Кореей ракеты осудил госдеп США.

"Соединенные Штаты осуждают запуск ракеты КНДР", - говорится в заявлении ведомства.

В нем отмечается, что "этот пуск является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и представляет угрозу для соседей КНДР и международного сообщества".

"Мы по-прежнему привержены дипломатическому подходу в отношениях с КНДР, и призываем ее к диалогу", - подчеркнул госдеп.

Как сообщили южнокорейские военные, Северная Корея осуществила во вторник пуск минимум одной ракеты в сторону Японского моря.

Отмечается, что пуск был осуществлен около 6:40 утра (01:40 ).

Разведывательные органы Южной Кореи и США анализируют пуск для получения дополнительной информации.

Между тем, японские СМИ со ссылкой на правительство сообщают, что предположительно КНДР запустила баллистическую ракету. Также сообщается, что снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Если будет подтверждено, что снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим подобным запуском в этом году, а также шестым испытанием оружия.

15 сентября Северная Корея произвела испытательный пуск двух ракет малой дальности в Японском море. За несколько дней до этого Пхеньян провел испытание крылатой ракеты нового типа.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]