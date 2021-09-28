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Внешняя политика 28.09.2021 15:34

Баку и София обсудили развитие гуманитарных связей

Посол Азербайджана в Софии Гусейн Гусейнов во вторник провел встречу с вице-президентом Болгарии Илияной Йотовой.

«На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития азербайджано-болгарских отношений, в частности в сфере гуманитарного сотрудничества», - написал Гусейнов в своем аккаунте в Twitter.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БОЛГАРИЯ, ПОСОЛ, СВЯЗИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]