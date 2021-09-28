Баку и София обсудили развитие гуманитарных связей

Посол Азербайджана в Софии Гусейн Гусейнов во вторник провел встречу с вице-президентом Болгарии Илияной Йотовой.

«На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития азербайджано-болгарских отношений, в частности в сфере гуманитарного сотрудничества», - написал Гусейнов в своем аккаунте в Twitter.

Э.Шафиев