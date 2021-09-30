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Внешняя политика 30.09.2021 13:23

Лукашенко считает Азербайджан «стратегическим партнером, бескорыстно поддерживающим Беларусь»

Посол Азербайджана в Минске Ульви Бахшалиев вручил в четверг верительные грамоты президенту Беларуси Александру Лукашенко.

«Азербайджан был и остается нашим стратегическим партнером, братским государством, которое последовательно и бескорыстно поддерживает Беларусь», - сказал Лукашенко на встрече с азербайджанским послом, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте президента Беларуси.

Лукашенко от имени страны в целом и от себя лично выразил благодарность «всему азербайджанскому народу и своему другу Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за доверие и надежность».

Э.Шафиев

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Тэги: ЛУКАШЕНКО, ОТНОШЕНИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]