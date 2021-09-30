Лукашенко считает Азербайджан «стратегическим партнером, бескорыстно поддерживающим Беларусь»

Посол Азербайджана в Минске Ульви Бахшалиев вручил в четверг верительные грамоты президенту Беларуси Александру Лукашенко.
«Азербайджан был и остается нашим стратегическим партнером, братским государством, которое последовательно и бескорыстно поддерживает Беларусь», - сказал Лукашенко на встрече с азербайджанским послом, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте президента Беларуси.
Лукашенко от имени страны в целом и от себя лично выразил благодарность «всему азербайджанскому народу и своему другу Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за доверие и надежность».
Э.Шафиев
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