Лукашенко считает Азербайджан «стратегическим партнером, бескорыстно поддерживающим Беларусь»

Посол Азербайджана в Минске Ульви Бахшалиев вручил в четверг верительные грамоты президенту Беларуси Александру Лукашенко.

«Азербайджан был и остается нашим стратегическим партнером, братским государством, которое последовательно и бескорыстно поддерживает Беларусь», - сказал Лукашенко на встрече с азербайджанским послом, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте президента Беларуси.

Лукашенко от имени страны в целом и от себя лично выразил благодарность «всему азербайджанскому народу и своему другу Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за доверие и надежность».

Э.Шафиев