Ситуация на таджикско-афганской границе стабильная - источник в силовых структурах Таджикистана

Обстановка на таджикской-афганском участке границы штатная, никаких чрезвычайных ситуаций не отмечено, сообщил в четверг "Интерфаксу" источник в силовых структурах Таджикистана.

"Мы не наблюдаем никакого скопления вооруженных групп вдоль линии границы на сопредельной стороне. Обстановка штатная, стабильная, никаких провокаций не зафиксировано" - отметил собеседник агентства.

Ранее в четверг МИД России выразил обеспокоенность нарастанием напряженности на границе Таджикистана и Афганистана.

"С обеспокоенностью наблюдаем за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран. Появились сообщения о стягивании сторонами вооруженных сил к общей границе. По информации движения талибов ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация), только в приграничной афганской провинции Тахар размещены десятки тысяч бойцов спецподразделений", - заявил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Он отметил, что Москва призывает Душанбе и Кабул к "поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации".

В конце прошлой недели пресс-секретарь движения "Талибан" Забихулла Муджахид сообщил, что в граничащую с Таджикистаном провинцию Тахар на северо-востоке Афганистана талибы перебросили специальное подразделение "Мансури" (названо по имени убитого военными США в конце мая 2016 года бывшего лидера движения муллы Ахтара Мансура).

В официальном сообщении, которое Муджахид распространил от имени движения в твиттере, говорится, что переброска спецподразделения в регион осуществлена с целью "устранения угроз безопасности и других потенциальных угроз".

В другом сообщении Муджахида говорилось о том, что подразделение "Мансури" взяло под свой контроль аэродром в городе Кундуз, административном центре одноименной провинции, также граничащей с Таджикистаном. Перед этим талибы сообщали об отправке спецподразделения "Бадр" в провинцию Бадахшан, которая граничит с Горно-Бадахшанской автономной областью (ГБАО) Таджикистана.

В этот четверг в Хороге, административном центре ГБАО президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая перед участниками военного парада военнослужащих Вооруженных сил, военных структур и правоохранительных органов Таджикистана заявил о возрастающей роли силовых структур в деле защиты государственной независимости в условиях угроз, исходящих из Афганистана.

"В очень сложных и быстро меняющихся условиях современного мира, эскалации различных угроз и опасностей, активизации различных экстремистских и террористических движений у наших границ и общей нестабильности в соседней стране многократно возрастает роль Вооруженных сил, военных структур, правоохранительных органов, зон территориальной обороны и мобилизационных резервов в деле защиты Государственной независимости и ее важнейшего достижения - мира, спокойствия, политической стабильности и национального единства, а также защиты интересов государства и народа Таджикистана", - сказал Рахмон.

На фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана, талибы в августе захватили почти все провинции страны, 15 августа овладели столицей - Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены его кабинета бежали из страны.