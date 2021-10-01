Зеленский обеспокоен ситуацией вокруг Саакашвили в Грузии, Киев требует от Тбилиси разъяснений - пресс-секретарь президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили в Тбилиси, заявил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.

"Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации", - написал Никифоров в фейсбуке в пятницу.

"Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями по всех обстоятельствам и причинам такого шага в отношении украинского гражданина", - сообщил пресс-секретарь.

Он также отметил, что посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании Саакашвили.

"Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михаилу Саакашвили всю необходимую помощь", - добавил Никифоров.

Ранее в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в министерство иностранных дел Украины приглашен руководитель посольства Грузии для получения официальной информации об основаниях и обстоятельства задержания Саакашвили.