Алиев подтвердил готовность ко встрече с Пашиняном

Я готов (ко встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - ИФ) и уже высказал свою позицию, заявил в интервью испанскому агентству EFE президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Если армянская сторона готова, то и я готов", - сказал Алиев.
"У нас была одна встреча, которая в начале этого года проходила в трехстороннем формате по приглашению президента России Владимира Путина", - отметил глава государства.
"Я готов к переговорам с господином Пашиняном в любое время, когда он будет готов. Я открыт для обсуждений и считаю, что это может быть хорошим показателем того, что война окончена, эта страница перевернута. Это очень важно. Потому что мы до сих пор видим и слышим в политическом истеблишменте Армении заявления, демонстрирующие попытки реваншизма, попытки построить планы на будущее по повторному возвращению принадлежащих Азербайджану на основе исторического и международного права территорий. Поэтому намерение, серьезное намерение правительства Армении, не только слова и заявления, но и действия продемонстрируют окончание войны и продвижение к миру", - подчеркнул Алиев.
А.Салаева
Moody`s подтвердило рейтинги Беларуси, изменило прогноз со "стабильного" на "негативный"
Google отказалась от проекта цифровых банковских счетов
Татнефть в сентябре увеличила добычу на 12,2% год к году, снизила на 2,8% к августу
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 234 млн, скончались более 4,79 млн человек - университет Хопкинса
В США число жертв коронавируса превысило 700 тысяч
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Официальный Киев обещает предоставить Саакашвили необходимую поддержку
Власти Тайваня обвиняют Пекин в "агрессивных" действиях, подрывающих мир в регионе
Премьер Грузии благодарит Киев за сотрудничество по "делу Саакашвили"
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
ВТБ (Азербайджан) увеличил размер максимальной суммы по кредитам наличными
Bakcell помогла молодежи продолжить образование во время пандемии
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии