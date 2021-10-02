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Карабах 02.10.2021 12:39

Алиев подтвердил готовность ко встрече с Пашиняном

Я готов (ко встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - ИФ) и уже высказал свою позицию, заявил в интервью испанскому агентству EFE президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Если армянская сторона готова, то и я готов", - сказал Алиев.

"У нас была одна встреча, которая в начале этого года проходила в трехстороннем формате по приглашению президента России Владимира Путина", - отметил глава государства.

"Я готов к переговорам с господином Пашиняном в любое время, когда он будет готов. Я открыт для обсуждений и считаю, что это может быть хорошим показателем того, что война окончена, эта страница перевернута. Это очень важно. Потому что мы до сих пор видим и слышим в политическом истеблишменте Армении заявления, демонстрирующие попытки реваншизма, попытки построить планы на будущее по повторному возвращению принадлежащих Азербайджану на основе исторического и международного права территорий. Поэтому намерение, серьезное намерение правительства Армении, не только слова и заявления, но и действия продемонстрируют окончание войны и продвижение к миру", - подчеркнул Алиев.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]