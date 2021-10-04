Фумио Кисида станет сотым премьером в истории Японии

В понедельник в японском парламенте на внеочередном заседании пройдет голосование по кандидатуре нового премьер-министра Японии, которым должен стать избранный на прошлой неделе очередной президент правящей Либерально-демократической партии (ЛПД) Фумио Кисида.

Ранее отмечалось, что процедура этого голосования во многом носит формальный характер: согласно японской политической традиции, лидер правящей партии, как правило, становится премьер-министром страны. Таким образом, Фумио Кисида станет 100-м премьером в истории страны, начиная с XIX века.

После утверждения на этом посту Фумио Кисида, как ожидается, объявит состав нового кабинета министров. По данным источников агентства "Киодо", Фумио Кисида планирует создать пост министра экономической безопасности - на фоне звучавших обвинений в адрес Китая в промышленном шпионаже. Кто займет новый пост, пока неизвестно. Новый министр, по всей видимости, представит национальную стратегию для противодействия утечки технологий из страны.

Ожидается, что Фумио Кисида сохранит пост главы МИД за Тосимицу Мотэги и предложит должность министра финансов экс-министру окружающей среды Сюнъити Судузки. Сохранить свой пост может и министр обороны Нобуо Киси.

Ранее также сообщалось, что Фумио Кисида предлагал назначить своих соперников на выборах - председателя ЛДП, министра по делам административной реформы, отвечающего за вакцинацию в стране, Таро Коно, бывшего министра внутренних дел Санаэ Такаити и нынешнего заместителя генерального секретаря партии Сэйко Ноду - на ключевые посты в правительстве.

Между тем, близкие к новому главе ЛДП источники сообщили "Киодо", что он, вероятно, в преддверии скорых парламентских выборов распустит нижнюю палату японского парламента - палату представителей - 14 октября. К этому призывал в минувшую субботу лидер союзной ЛДП партии "Комэйто" Нацуо Ямагути.

Однако, уточняли японские СМИ, четырехлетний срок полномочий нынешнего состава палаты представителей истекает 21 октября 2021 года.

Всеобщие выборы в Японии могут пройти 7 или 14 ноября.

Изначально преемник главы ЛДП должен был прийти на смену премьер-министру Синдзо Абэ, который находился на посту главы правительства и лидера ЛДП наиболее длительное время в истории страны - с конца 2012 года. Но в сентябре 2020 года Синдзо Абэ покинул этот пост, сославшись на состояние здоровья. До нынешнего момента премьер-министром был Ёсихидэ Суга, который при Синдзо Абэ занимал пост генерального секретаря кабинета министров.

Однако в начале сентября премьер Ёсихидэ Суга объявил, что не будет участвовать в грядущих выборах. Японские СМИ напоминали, что это заявление прозвучало на фоне критики его правительства за неэффективную борьбу с пандемией коронавируса COVID-19.

Фумио Кисида родился 29 июля 1957 года в префектуре Хиросима в семье потомственных политиков: его дед и отец были депутатами палаты представителей, а премьер Киити Миядзава, занимавший этот пост в 1991 - 1993 годах, является его дальним родственником. Фумио Кисида изучал право в Университете Васэда, который закончил в 1982 году.

В 1993 году он был избран в палату представителей от префектуры Хиросима. Занимал ряд министерских должностей, а после победы ЛДП на всеобщих выборах в 2012 году был назначен министром иностранных дел. Эту должность он занимал дольше, чем кто бы ни то было в Японии после окончания Второй мировой войны. В 2017 году он вышел из состава кабинета, перейдя в совет политических исследований ЛДП, который считается этапом на пути к руководству партией. Однако к середине 2020 года ведущие члены ЛДП предпочли поддержать генсека кабмина Японии Ёсихидэ Сугу, который в сентябре 2020 года стал следующим после Синдзо Абэ главой ЛДП и премьер-министром Японии.

Фумио Кисида, как и Синдзо Абэ и многие члены тогдашнего кабинета министров, считается связанным с консервативной националистической организацией "Ниппон кайги", созданной в 1997 году.