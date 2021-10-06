Штат аппарата Минсельхоза сократился, AKIA – увеличился

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, определяющее верхний предел штат аппарата Минсельхоза и ряда дочерних структур ведомства.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, штат аппарата Минсельхоза сокращается на 5 единиц - до 202 человек.

Взамен на 8 единиц – до 57 человек – увеличивается штат аппарата Агентства по развитию сельского хозяйства (AKIA) при Минсельхозе.

Х.Насирзаде