Штат аппарата Минсельхоза сократился, AKIA – увеличился

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, определяющее верхний предел штат аппарата Минсельхоза и ряда дочерних структур ведомства.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, штат аппарата Минсельхоза сокращается на 5 единиц - до 202 человек.
Взамен на 8 единиц – до 57 человек – увеличивается штат аппарата Агентства по развитию сельского хозяйства (AKIA) при Минсельхозе.
Х.Насирзаде
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